شهدت الأردن أول إصابة لكلب بفايروس كورونا في مدينة الرمثا.



ووفقاً لحديث مدير صحة محافظة إربد الدكتور رياض الشياب لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه تم نقل الكلب المصاب من منزل مالكه في الرمثا إلى منطقة عزل حرجية في إربد التي تتوافر فيها معايير الرفق بالحيوان والحفاظ على سلامته.



وقال الشياب إنه تم التنسيق مع مديرية زراعة إربد لتحديد مكان مخصص لحجر الكلب أو أي حيوانات أخرى قد تتعرض للإصابة بالفايروس لاحقاً وفق قوانين وقواعد الرفق بالحيوان المتسقة مع قوانين المنظمات والجمعيات التي تعنى بذلك.