بدءاً من ليل الأربعاء الماضي، بدأت هواتف أبل في السعودية استقبال التحديث الجديد لنظام iOS14 الجديد ذي المظهر المتجدد، بمهمات أكثر وأسهل من ذي قبل.وتتيح الميزات الجديدة حصول المستخدم على ما يريد فوراً، ما يجعل التطبيقات التي يستخدمها دائماً أكثر ذكاءً وخصوصية وتلبية لمتطلباتك الشخصية.ويعيد نظام iOS 14 ابتكار عناصر التجربة الأكثر نجاحاً ليعزز فائدتها وتكيفها مع الاحتياجات الشخصية.وأعادت «أبل» تصميم الأدوات بالكامل لعرض المزيد من المعلومات بلمحة وإضافتها إلى الشاشة الرئيسية، حسب رغبة المستخدم، وترتيبها بالطريقة التي يرغب.واتاح التحديث الجديد إضافة حزم من الأدوات المختارة بعناية بحسب التطبيقات الأكثر استخداماً، وعرضا مصغّرا للمكالمات الواردة من iPhone وFaceTime وتطبيقات المطورين الآخرين ضمن تصميم مصغّر جديد كلياً لا يشغل الشاشة بالكامل.ومكن تحديث iOS14 المستخدمين من الاستمرار في مشاهدة مقاطع فيديو أو في إجراء مكالمة على FaceTime أثناء استخدام تطبيق آخر، إضافة إلى تثبيت ما يصل إلى ٩ من المحادثات المهمة في أعلى قائمة المحادثات للوصول إليها بسهولة.