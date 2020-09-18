استقبلت مدينة ووهان الصينية (الأربعاء)، أول رحلة جوية دولية منذ شهر يناير الماضى، بعد إغلاق مطار المدينة التي سجلت فيها أولى حالات الإصابات بفايروس كورونا في شهر ديسمبر الماضي.

ووفقا لموقع «روسيا اليوم»، حطت طائرة تابع لشركة T'way الكورية الجنوبية بمطار المدينة الدولي وعلى متنها 60 راكبا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام صينية.

وتوفي في ووهان نحو 3900 شخص بفايروس كورونا المستجد، أي ما يعادل 80 بالمئة من ضحايا الوباء الـ4634 الذين أحصتهم سلطات البلاد.

ويذكر أن المدينة خضعت لإجراءات الغلق اعتبارا من 23 يناير، وأجرت السلطات فحوصات الكشف بعدها لـ11 مليون مقيم.