كشف تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن رجل الأعمال والملياردير «تشارلز فيني»، المؤسس المشارك لشركة متخصصة في مجال البيع بالتجزئة في المطارات، تبرع بكامل ثروته الهائلة، التي تُقدر بــ8 مليارات دولار (أي ما يعادل 30 مليار ريال)، لصالح الأعمال الخيرية، ولم يحتفظ لنفسه سوى بجزء ضئيل منها، وهو يؤكد أنه أكثر سعادة من أي وقت مضى.

وكان «فيني»، البالغ من العمر 89 عامًا، قد كون ثروته من خلال تأسيسه لـ«السوق الحرة» بالتعاون مع «روبرت ميلر» في عام 1960، لكنه أراد أن يموت بدون أي أموال.

ومن المعروف عن «فيني»، وهو رجل أعمال مزدوج الجنسية (أيرلندي-أمريكي)، دعمه للأعمال الخيرية والإنسانية وهو مؤسس واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية في العالم، كما اشتُهر بوعده بالتبرع بكافة أمواله للأعمال الخيرية، وهو وعد حققه بالفعل في شهر سبتمبر من العام الجاري، حيث تبرع بأكثر من 8 مليارات دولار لجمعيات خيرية وجامعات ومؤسسات عبر مؤسسته الخيرية «Atlantic Philanthropies»، التي أنشأها في عام 1984.

ووفقًا لمجلة «فوربس» الأمريكية، المعنية في الدرجة الأولى بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، فإن «فيني» تبرع بـ3.7 مليار دولار للتعليم وأكثر من 870 مليون دولار لصالح دعم حقوق الإنسان والتغيير الاجتماعي وقدم أيضًا تبرعات لدعم الصحة وغيرها من المجالات؛ وأعرب في تصريح للمجلة الأمريكية عن سعادته بتحقيق وعده خلال حياته وتحت إشرافه.

وكان رجل الأعمال قد أعلن في عام 2012 أنه خصص مبلغًا قدره مليوني دولار لتقاعده هو زوجته، وكشف عن خططه للتبرع ببقية ثروته؛ وقال خلال العام الماضي إن العطاء والفرد مازال على قيد الحياة أفضل كثيرًا من العطاء بعد موته؛ وفي الرابع عشر من سبتمبر أكمل مهمته التي استمرت على مدار نحو أربعة عقود للتبرع بثروته للأعمال الخيرية، وتم ذلك بتوقيعه على وثائق حل مؤسسته الخيرية.

واحتفل هو وزوجته «هيلجا فيني» بهذه المناسبة عبر منصة «Zoom» لاتصالات الفيديو مع مجلس إدارة المؤسسة، وتضمن الاحتفال رسالة فيديو من مؤسس شركة مايكروسوفت «بيل جيتس» وحاكم ولاية «كاليفورنيا» السابق «جيري براون».

ويعيش رجل الأعمال والملياردير السابق الآن في شقة متواضعة في مدينة «سان فرانسيسكو» بولاية «كاليفورنيا» الأمريكية.