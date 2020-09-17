في واقعة نادرة، أجريت عملية جراحية عاجلة لإنقاذ دجاجة سقطت من فوق سطح أحد المنازل بمدينة مرسى علم المصرية، المطلة على البحر الأحمر.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الدجاجة التي تسمى «ليسكي» تعرضت لكسر شديد في قدميها، وتطلب هذا الأمر عملية جراحية استغرقت نحو ساعتين، تم خلالها تركيب شريحتين و6 مسامير، بتكلفة وصلت إلى 7 آلاف جنيه (نحو 440 دولارا).

وبحسب صحيفة «الوطن» المصرية، فإن «ليسكي» أصيبت بعد الكسر بحالة إعياء شديدة، لدرجة جعلتها غير قادرة على الحركة.

وتمت العملية الجراحية بعد خضوع الدجاجة للتعقيم، وبعض التحاليل الطبية، للتأكد من سلامة أعضائها الحيوية.

وقال الطبيب البيطري الذي أجرى العملية، محمد أحمد، إن العملية استغرقت نحو ساعة و45 دقيقة وشارك فيها طبيبان ومساعد آخر.

وأضاف أن مالك الدجاجة مواطن سويسري مقيم في مصر، وهو عميل دائم للعيادة الخاصة به.

وتابع: «(الدجاجة) وقعت من الدور الثاني، وأصيبت بكسور بسبب ثقل حجمها، لأنها في بداية مراحل البيض».

وبحسب الطبيب، فإن الدجاجة تختلف عن غيرها من الدجاج، إذ إن صاحبها يربيها مثل الكلاب والقطط وليس للأكل.