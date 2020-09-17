على رغم ظروف التباعد الاجتماعي في أنحاء العالم، كشفت «غينيس» للأرقام القياسية اليوم (الخميس) نسخة العام 2021 في المنطقة العربية تزامناً مع إطلاقها عالمياً من مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة. وكشفت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الثاني عربياً في عدد الأرقام القياسية التي حققتها بمجمل 93 رقماً قياسياً حالياً.

ومن أطول عرض للمناطيد المتوهجة إلى أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم، احتلت المملكة المرتبة الثانية عربياً تسجيلاً للأرقام القياسية في موسوعة «غينيس».

وسُجل هذان الإنجازان باسم الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

ومهرجان المناطيد الذي شارك به 100 منطاد زينت سماء العلا، شمالي غرب المملكة، تجاوز في مجمله مسافة ثلاثة كيلومترات. وتضمنت الفعالية مشاركة طيارين من 19 دولة من حول العالم، نجحوا في تسجيل الرقم القياسي الجديد في إطار فعاليات مهرجان «شتاء طنطورة» المقام في العلا.

وتجلت روعة مسرح المرايا، والذي يقع في وادي عشار بالقرب من سفح حرة عويرض البركانية، بواجهة بلغت مساحة واجهتها الخارجية 9740 متراً مربعاً من المرايا، والمزود بأحدث النظم الصوتية المسرحية والأوبرالية، شكلاً مكعباً، تغطي جدرانه الخارجية المرايا بشكل كامل ليكون امتداداً معمارياً لطبيعة العلا الساحرة، التي ألهمت المعماريين والفنانين والمبدعين على مدى قرون طويلة، منذ حضارة الأنباط وحتى يومنا هذا.

كما لم يغفل الكتاب عن بعض إنجازات المنطقة العربية، منها على سبيل المثال لا الحصر الناشطة البيئية اللبنانية كارولين شبطيني عن إنجازها أكبر مجسم من العبوات البلاستيكية.

كما تصدّر المصريان طارق مؤمن ورنيم الوليلي الصفحة الأولى عن إنجازهما كأول زوجين يحققان بطولة العالم للإسكواش في تاريخ اللعبة.

ومن الإمارات، ومن شاطئ دبي تحديداً قام البريطاني «نيك واتسون» في يوم ميلاده الـ 50، بسحب ابنه من أصحاب الهمم في رحلة بحرية امتدت لست ساعات محققاً رقمين قياسيين لأسرع وقت في سحب قارب سباحةً لمسافة 5 كيلومترات، ورقم آخر لمسافة 10 كيلومترات.

ومن الإمارات -أيضاً- ومن أبوظبي على وجه الخصوص، استعرض الكتاب مجموعة من إنجازات الأسترالية «إيفا كلارك» التي تحمل 12 رقماً قياسياً مختلفاً في الرياضات البدنية، حققتها جميعاً في الإمارات خلال 20 عاماً من وجودها فيها.

ويستعرض الكتاب صوراً لكل من عالم «وارنر براذرز أبوظبي» باعتباره أكبر مدينة ترفيهية داخلية، ومكتب المستقبل باعتباره أول مبنى تجاري مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأطول عرض للألعاب النارية الذي تم تنظيمه في جزيرة المرجان برأس الخيمة مطلع العام الجاري. والشارقة كان لها نصيب من صفحات هذا العام، ودخلت بإنجاز «مكتب الشارقة صديقة للطفل» لأكثر عدد أشخاص داخل صورة مطبوعة مقصوصة الوجوه.

وإنجاز الإماراتي هزاع المنصوري وصل صفحات كتاب غينيس للأرقام القياسية بعد أن شكلت المدرسة الهندية الدولية في الشارقة أكبر صورة لصاروخ فضائي يشكله بشر احتفالاً بوصول الإمارات لمحطة الفضاء الدولية عبر المنصوري.

وتنوعت الإنجازات الإماراتية التي وجدت مكاناً لها في صفحات الكتاب الجديد، منها إنجاز طيران الإمارات لأكثر عدد جنسيات على متن طائرة واحدة. كما تضمن الكتاب إنجازات إماراتية مثل أكبر مبنى على شكل إطار صورة عن برواز دبي، والمعلم الإماراتي في أبوظبي «كلايم أبوظبي» الذي يتضمن أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم وأعلى جدار تسلق داخلي في العالم.

ومدينة مصدر في العاصمة أبوظبي حجزت مكاناً لإنجازها بعدما شكلت أكبر لوحة فسيفسائية في العالم من مواد قابلة لإعادة التدوير. وبلغ حجم اللوحة 1015 متراً مربعاً، أي ما يعادل مساحة ملعبي كرة سلة، واستغرق تشكيلها شهراً كاملاً، واستخدم فيها 90.500 من المواد القابلة لإعادة التدوير التي شملت قوارير بلاستيكية وعبوات معدنية وعلب الكرتون.

ومن مصر، تضمنت النسخة أيضاً استعراضاً لأقدم هرم عرفته البشرية حتى الآن وهو «هرم زوسر» أو «الهرم المدرج» المعلم الأثري بسقارة شمال غرب مدينة ممفيس القديمة في مصر.

أما من الأردن، فقد تم تصنيف «ديرعين عباطة» (مقام النبي لوط) في الأغوار الجنوبية في الأردن باعتباره الموقع الأثري الأكثر انخفاضاً تحت مستوى سطح البحر في العالم، بعد أن تم توثيق هذا المعلم الأثري المهم داخل تجويف كهفي طبيعي على انخفاض 388 متراً، واحتوى على دلائل من العصر البرونزي بين العامين 3000 و1500 قبل الميلاد.