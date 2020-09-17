أضاع شاب ماليزي هاتفه المحمول ثم استعاده بعد ذلك من إحدى الغابات الواقعة خلف منزله، ليكتشف مفاجأة غريبة في ألبوم الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالجوال.

وتبين للماليزي «زاكريديز رودزي» أن قردا «مشاغبا» التقط هاتفه الذكي من جواره أثناء نومه وحمله إلى خارج منزله، وبعد العثور على الهاتف فوجئ «رودزي» بالعديد من الفيديوهات، وصور «السيلفي» للقرد «السارق»، وحسب «سكاي نيوز عربية» سارع بمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتظهر الصور الملتقطة قردا يحدق في العدسة، ثم يظهر وهو يحاول دفع الهاتف إلى فمه، في محاولة لالتهام الهاتف المحمول، واكتشفت أيضا سلسلة من الصور الباهتة لأوراق أشجار الغابة، إضافة إلى محاولة فاشلة لإنتاج صورة بانورامية. وأكد «الضحية» أنه أدرك أن هاتفه مفقود عندما استيقظ من نومه صباح السبت،وأضاف: «لم تكن هناك أي علامة على حدوث سرقة. الشيء الوحيد الذي دار في خاطري أنه نوع من السحر»، واعتبر الشاب الماليزي أن مثل هذه الأحداث تراها نادرة الوقوع، ثم سارع بنشر الصور الغريبة على حساباته في مواقع التواصل.