بعد أيام من الإعلان عن كشف مثير، تدرس إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) الموافقة، على مقترحين بإرسال مهمات إلى كواكب أخرى، إحداها إلى الزهرة، لمعرفة ما إذا كانت به مقومات حياة، وفقا لموقع «سكاي نيوز».

وكان فريق بحثي دولي كشف، (الإثنين)، عن دلائل على احتمال وجود ميكروبات في سُحب كوكب الزهرة شديدة الحمضية، تتمثل في آثار لغاز الفوسفين الذي تنتجه على الأرض بكتيريا تنتشر في البيئة الخالية من الأكسجين.

وقدم هذا الاكتشاف دليلا قويا على احتمال وجود شكل للحياة خارج الأرض.

وفي فبراير، وضعت ناسا قائمة قصيرة بها أربع مهمات مقترحة تدرسها إحدى لجانها حاليا. وستطلق مهمتان منها مسبارين آليين إلى كوكب الزهرة.