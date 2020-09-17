لم يخف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نظرته التشاؤمية فيما يخص تطورات فايروس كورونا المستجد حول العالم، بإعلانه أن تفشي الجائحة بات يخرج عن نطاق السيطرة.

وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده (الأربعاء)، أن «جائحة كوفيد-19 أزمة لا تشبه أي أزمات في حياتنا»، مشيرا إلى أن البشرية تقترب من تخطي عتبة المليون وفاة بسبب الفايروس، واصفا الوباء بأنه «تهديد رقم 1» للأمن العالمي.

وبخصوص اللقاحات المضادة للفايروس، قال غوتيريش إن الكثيرين يعولون على اللقاح، لكنه بحد ذاته لن يوقف انتشار الجائحة.

وأضاف: «اللقاح يجب النظر إليه على أنه منفعة عامة عالمية، لأن الفايروس لا يعرف الحدود. نحن بحاجة إلى لقاح معقول التكلفة ومتاح للجميع».