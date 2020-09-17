في الوقت الذي تتسابق شركات الأدوية حول العالم للتوصل إلى لقاح ضد فايروس كورونا، قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، (الأربعاء)، إستراتيجية لتوزيع «آمن وفعال ومجاني» للقاح «كورونا»، عند التوصل إليه، فيما ذكرت أنها تستهدف توزيع 100 مليون جرعة في غضون 60 يوما.

وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، في تقرير أعدته بالتعاون مع وزارة الدفاع ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها وقدمته للكونغرس، إن الولايات بحاجة إلى «تخطيط أوسع، نظرا إلى أن وباء كورونا أكثر تعقيدا وأوسع نطاقا في انتشاره من الإنفلونزا الموسمية أو أي وباء آخر».

وذكرت وزارة الصحة أن الخطة تتسم بـ«المرونة»، إذ إن متغيرات أخرى لن تكون واضحة إلى حين الكشف عن لقاح توافق عليه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأوضحت الحكومة الأمريكية أنها ستبدأ في توزيع أي لقاح لمرض كوفيد-19 في غضون يوم واحد من موافقة الجهات التنظيمية عليه، في إطار تخطيطها لإمكانية طرح عدد محدود من الجرعات بحلول نهاية العام.

وستخصص الحكومة الاتحادية جرعات اللقاح لكل ولاية على أساس توصيات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بشأن فئات السكان الأولى بالحصول عليها. وستشمل هذه الفئات العاملين بقطاع الصحة.

من جهتها، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكينانني أن «هدفنا توفير 100 مليون لقاح ضد كورونا قبل نهاية السنة الحالية».