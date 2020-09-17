يبدو أن الهند بلد المليار و365 مليونا و300 ألف نسمة ستحصل على لقاح روسيا المضاد لفايروس كورونا المستجد، بعد تجاوز الإصابات 5 ملايين، عقب إعلان موسكو (الأربعاء)، توقيعها صفقة كبيرة بشأن تصدير لقاحها إلى نيودلهي.

وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أنه أبرم عقدا مع شركة Dr. Reddy الهندية العملاقة العاملة في مجال إنتاج الأدوية بشأن التعاون في إجراء الاختبارات السريرية للقاح الروسي الذي يحمل اسم «سبوتنيك V» في الهند.

وبعد انتهاء الاختبارات، يقضي العقد بتصدير 100 مليون جرعة من اللقاح إلى الهند، ومن المتوقع أن تصل أول دفعة من «سبوتنيك V» إلى البلاد أواخر العام الحالي.

وأشار رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف إلى أن الهند تعد من الدول الأكثر تضررا بالفايروس التاجي على مستوى العالم، مبديا أمله في أن يمنح العقد المبرم هذا البلد «آلية آمنة تم إثبات فعاليتها علميا» في مكافحة الوباء.