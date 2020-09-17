أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، صباح (الخميس)، إصابة أحد موظفي البيت الأبيض بفايروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إعلامية عن أن أحد العاملين بالبيت الأبيض أُصيب بفايروس كورونا في مراسم توقيع معاهدة السلام؛ بسبب عدم التزام البيت الأبيض بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وشدد ترمب على أنه ستكون هناك «100 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية عام 2020»، منتقدا المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن؛ لنشره «نظريات مناهضة للقاحات».

وتابع أن الإدارة نشرت خطة توزيع اللقاح إلى المواطنين الأمريكيين في دور الرعاية أولا، مؤكدا أن الولايات المتحدة قريبة للغاية من التوصل إلى لقاح وإعطائه للمواطنين.

وأوضح أن اللقاح آمن وتم اختباره بشكل جيد، مؤكدا أنه سيتم توزيعه قريبا ربما في منتصف أكتوبر إلى آخر الشهر بشكل آمن وصحي.