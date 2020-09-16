أعلنت المغنية الأمريكية مادونا،(الثلاثاء) عزمها إخراج فيلم عن سيرتها الذاتية، واصفة إياها بالأمر الذي «لا يصدّق»، والأفعوانية. وأوضح بيان نُشِر على موقع مادونا الإلكتروني أن المغنية ستتولى إخراج هذا الفيلم عن سيرتها الذاتية لصالح شركة «يونيفرسال» للإنتاج، إضافة إلى مشاركتها في كتابة سيناريو الفيلم إلى جانب ديابلو كودي الذي فاز بجائزة أوسكار أفضل سيناريو عن فيلم «جونو» عام 2007. ونقل بيان عن مادونا (62 عاماً) قولها: «أريد أن أشارك (الجمهور) رحلتي التي لا تُصدَّق في الحياة، كفنانة، كموسيقية، كراقصة».