أعلنت Netflix، وأستوديو ميركوت المتخصص في مجال صناعة المحتوى والأنميشين في السعودية، توقيع شراكة حصرية بينهما لـ 5 سنوات، بهدف إنتاج عروض وأفلام تركّز على المملكة العربية السعودية، إضافة إلى العرض الحصري الأول لجميع مشاريع ميركوت لـ5 سنوات.وتتضمن الشراكة إنتاج مواسم جديدة وحصرية من مسلسل مسامير، إلى جانب أفلام مسامير القادمة، وترخيص أصلي جديد لمسلسل رسوم متحركة للكبار، وترخيص لفيلم روائي أصلي، بالإضافة إلى إنشاء مكتبة تضم جميع المواسم السابقة من مسلسل مسامير مع إضافات خاصة بشبكة Netflix.