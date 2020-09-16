بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ وتحت شعار «همة حتى القمة»، تستعد الهيئة لإطلاق عدد من الفعاليات التي تشارك بها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، في مناطق عدة من المملكة.

وتشمل الاحتفالات الوطنية التي تجسد قيم التلاحم والولاء للشعب السعودي، عروضاً جوية متنوعة تشارك فيها نحو 60 طائرة عسكرية وأخرى مدنية في أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق، حيث سيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة العرض الذي سيقام في الـ 23 من سبتمبر على شاشة القناة السعودية عند الرابعة عصراً، كما تتضمن الفعاليات عروضاً للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة، سيتم إطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني.

كما أطلقت الهيئة مبادرة احتفالية تحت مسمى «ننشد للوطن» حيث يشارك الجمهور من خلال وسم #ننشد_للوطن بفيديو شخصي وهم يؤدون النشيد الوطني، ليتم الاختيار وإنتاج عمل فني شامل يعكس روح المشاركة الوطنية.

وكان قد أعلن سابقاً عن إقامة عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في المملكة والعالم العربي، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه كانت قد أطلقت في وقتٍ سابق الدليل الإرشادي لهوية اليوم الوطني الـ90، التي تساعد على توحيد مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني، مع إحياء ما في رمز الهوية من تلاحم، ووحدة، وفخر وتنمية، والذي جاء عنوانه من جديد: «همة حتى القمة».