تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمي لسلامة المرضى اليوم (الخميس) 17 سبتمبر 2020.ويهدف الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى -حسب الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية- إلى تعزيز الفهم العالمي لسلامة المرضى وتكثيف مشاركة الجمهور في مأمونية الرعاية الصحية والنهوض بإجراءات عالمية تهدف إلى تحسين سلامة المرضى والحد من الأذى الذي يصيب المرضى. ويترسخ أصل هذا اليوم في المبدأ الأساسي للطب «عدم الإضرار في المقام الأول».اعتماد إستراتيجيات متعددة لتحسين سلامة العاملين الصحيين والمرضى