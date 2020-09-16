تفاجأ ركاب إحدى الحافلات مدينة مانشستر البريطانية بأحدهم وهو يستبدل كمامة الوقاية بأفعى بدلا منها لتغطية فمه وأنفه لوقايته من الإصابة بفيروس كورونا. إذ انتشرت صورة الراكب على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يجلس على مقعد في الحافلة، بينما تلتف الأفعى على رقبته ووجهه.

وحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، أكدت امرأة كانت على متن الحافلة، أنها رأت الرجل متوقعة أنه كان يضع «قناعا غريبا»، قبل أن تلاحظ رأس الأفعى تتحرك، مشيرة إلى أن معظم الركاب لم يلاحظوا ذلك.

ووفقا لقوانين بريطانيا، يجب ارتداء الكمامات أو غيرها من الأغطية المناسبة لتغطية الأنف والفم، منعا لتفشي وباء كورونا.

وشدد متحدث باسم هيئة المواصلات في مانشستر على أن التوجيهات الرسمية تنص بضرورة ارتداء قناع، وليس من الضروري أن يكون قناعا جراحيا، إذ بإمكان الركاب صنع قناع خاص بهم أو ارتداء شيء مناسب.