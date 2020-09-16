ضمن الدور الذي يضطلع به منذ تأسيسه أعلن فندق انتركونتيننتال الرياض إطلاقه مبادرة الـ90 لوحة، لبناء جدارية اليوم الوطني الـ90، بمشاركة 90 طفلاً، بالتعاون مع عدد من الجمعيات المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد آخر من أطفال مدارس مدينة الرياض، مع الأخذ بجميع الاحتياطات الخاصة «بكوفيد – 19».

وقال المدير العام المدير الإقليمي لفنادق انتركونتيننتال طارق دويدار: «ندرك جيداً في فندق انتركونتيننتال الرياض أهمية المشاركة المجتمعية، وتعزيز خدمة المجتمع، تحقيقاً لتوجهات ولاة الأمر»، لافتاً إلى أن «هذه المبادرة المجتمعية النوعية تأتي مواكبة لحزمة من الفعاليات التي أعلنها الفندق للاحتفال باليوم الوطني التسعين، كما أنها تعكس اهتمام إدارة الفندق بجميع فئات المجتمع، ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة، من خلال استضافتهم للتعبير عن حبهم للوطن من خلال رسم جدارية ضخمة تم اختيار موقع بارز لها في بهو الفندق بالرياض».

ورفع دويدار التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة الذكرى التسعين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وأعلن فندق انتركونتيننتال الرياض الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني هذا العام تحت شعار «بكل حروفنا.. نكتب للوطن»، لرسم لوحة انتمائه وفعالياته في هذه المناسبة.

ويعتبر فندق انتركونتيننتال الرياض أحد أفخم فنادق العاصمة الرياض، ويمتاز بموقعه الذي يتوسط الرياض القديمة والحديثة.