استيقضت العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم (الأربعاء) على جريمة بشعة، بعد نحر صيدلانية ووالديها داخل منزلهم الكائن في منطقة المنصور، غربي بغداد .وقال مصدر أمني أن مجموعة مجهولة قامت بنحر الصيدلانية شيلان دارا رؤوف ووالديها داخل منزلهم بأسلوب الذبح في منطقة المنصور غربي بغداد، وأن المعلومات الأولية تشير إلى أن دوافع القتل هي السرقة، وأن والدة الصيدلانية موظفة بدرجة خبير سابق في دائرة المؤسسات الدينية والخيرية وتم إحالتها على التقاعد قبل عامين.