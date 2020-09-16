بعد أن فجرت مفاجأة حول منشأ الفايروس، أصدرت عالمة الفايروسات الصينية، التي زعمت أن COVID-19 جاء من المختبر في ووهان، مقالا علميا (الإثنين) يدعم ادعاءها المثير للجدل.

ونشرت الدكتورة Li-Meng Yan، الباحثة السابقة في كلية هونغ كونغ للصحة العامة، ورقة علمية على موقع Zenote تدعي أنها توضح كيف يمكن «إنشاء SARS-CoV-2 بشكل ملائم» في المختبر في 6 أشهر.

الورقة العلمية التي شاركت في تأليفها مع اثنين آخرين، بعنوان السمات غير العادية لجينوم SARS-CoV-2، تقترح تعديلا معمليا متطورا بدلا من التطور الطبيعي.

وتدعي الباحثة أنها لاحظت كيف أن «SARS-CoV-2 يُظهر خصائص بيولوجية لا تتوافق مع فايروس حيواني المنشأ نشأ بشكل طبيعي»، وفقا لموقع العربية نت.

وجاءت ورقة يان بعد مقابلة أجرتها في البرنامج الحواري البريطاني «Loose Women»، يوم الجمعة، كررت فيها ادعاءاتها بأن فايروس كورونا «جاء من المختبر في ووهان، والمختبر يخضع لسيطرة الحكومة الصينية».

وأصرت على أن التقارير المنتشرة التي تفيد بأن الفايروس نشأ العام الماضي من سوق لحوم في ووهان هي «ستار من الدخان».

وقالت يان إنها حصلت على «معلوماتها من مركز السيطرة على الأمراض في الصين ومن الأطباء المحليين».