أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة، أنه تم شطب 695 ألف وظيفة في الشركات البريطانية، منذ شهر مارس الماضي، عندما بدأ تفشي فايروس «كورونا».

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية (بي.بي.سي) أن عدد الشباب العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 156 ألف شخص، خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو الماضي.

وأوضح المكتب أن نسبة البطالة بين من تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، كانت الأكبر مقارنة ببقية الفئات العمرية الأخرى.

وبلغ معدل البطالة، خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو الماضي، 4.1%.

وقال مدير المكتب، دارين مورجان، إنه كانت هناك دلالات على أن الاقتصاد «شهد انفتاحاً»، في شهر يوليو الماضي، بعدما سُمح للمطاعم والمقاهي وصالونات التصفيف بفتح أبوابها مجدداً.

وأضاف: «مع ذلك، في ظل انخفاض أعداد القوة العاملة، خلال أغسطس الماضي، وارتفاع معدل البطالة خلال يوليو الماضي، من الواضح أن كورونا مازال له تأثير كبير في عالم العمل».