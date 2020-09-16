افتتحت «موڤي سينما» في عزيز مول بمدينة جدة، مساء اليوم (الثلاثاء)، أحدث صالاتها، وهو ثالث فروعها بمدينة جدة والثامن على مستوى المملكة، إذ تحتوي على 9 صالات بمواصفات حديثة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1308 مقاعد، تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة، وذلك بحضور مدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع بجدة حمزة الغبيشي، وعدد من الإعلاميين، إضافة إلى مخرجين سعوديين ورواد صناعة الأفلام في السعودية وعشاق السينما.

وتتميز موڤي سينما بتنوع تجارب مشاهدة الأفلام لديها، إذ تحتوي فروعها على مختلف أنواع الشاشات التي تتيح لزوارها تجربة فريدة ومميزة. وتحتوي دار عزيز مول على شاشة سكرين اكس، التي تتيح المشاهدة من خلال 270 درجة، إضافة إلى شاشة اكسبيرينس العملاقة من موڤي.

وأوضح مدير عام إدارة التسويق لدى موڤي سينما محمود مرزا أن الطاقة الاستيعابية لصالات موڤي سينما وصلت إلى 8300 مقعد، في 8 دور سينما حول السعودية، وأنه سيتم إطلاق أكبر فروعها في النخيل مول بالرياض والظهران مول خلال الأسابيع القادمة، ليصبح عدد دور السينما 10 وبطاقة استيعابية نحو 12500 مقعد. وأضاف أن الخطط التوسعية لدى موڤي سينما تتضمن مدنا جديدة مثل الطائف وبريدة والخرج، وذلك تحقيقاً لرفاهية المواطن وتعزيزا لبرنامج جودة الحياة وتنفيذا لرؤية المملكة 2030.

وأشار مدير فرع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمنطقة الغربية حمزة الغبيشي، بعد افتتاحه السينما في عزيز مول، إلى أن الهيئة تدعم انتشار صالات السينما وتهيئة كافة السبل والإمكانات اللازمة لتيسير عمل دور السينما تحقيقاً لبرنامج جودة الحياة، إذ نلاحظ الإقبال الكبير على دور السينما التي ستصل إلى أعداد كبيرة وتغطي كافة أرجاء المملكة بخدمات مميزة من قبل مشغلي دور السينما.

يذكر أنه تم عرض فيلم «زنزانة 7» كأول عرض في السعودية للبطل المبدع أحمد زاهر، الذي حقق نجاحا باهرا أخيرا، في دوره بمسلسل «البرنس» خلال شهر رمضان، بحيث تدور أحداث الفيلم حول التقاء بين منصور (نضال الشافعي)، وحربي (أحمد زاهر) داخل السجن، وينشأ صراع بينهما، وسيتم عرض الفيلم من خلال دور السينما ابتداء من يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020.