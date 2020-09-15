لم يعد وباء كوفيد-19 أزمة صحية فحسب؛ إذ أخذت تتجلى تأثيراته الاقتصادية المدمرة للأمم والشعوب. فعلى الصعيد الصحي ضمّ فايروس كورونا الجديد أمس أكثر من 300 ألف شخص حول العالم إلى قائمة المصابين به. وارتفع العدد الإجمالي للإصابات أمس الى 29.45 مليون نسمة. وتنصرف التوقعات إلى أنه سيتجاوز المليون الـ 30 غداً أو فجر الخميس، طالما تواصل تسارع تفشيه بهذه السرعة الجنونية. وشيئاً فشيئاً يزحف عدد موتاه صوب المليون، إذ بلغ أمس 932811 متوفى في أرجاء العالم. وفيما تتجه أمم وشعوب إلى الإغلاق، باعتباره الخيار الوحيد أمامها لكبح موجة تفشٍّ متسارع تكابدها؛ بدأت تتجلى جوانب التأخر الاقتصادي الذي أنجزه وباء كوفيد-19. فقد أعلن عدد من أكبر الكيانات الاقتصادية والتجارية العالمية أمس النية في تعميق خفض تكاليفها. وشمل ذلك بيع أصول عقارية، وتسريح لآلاف الموظفين والعمال، والتخلص من المعدات والآليات. وأعلنت بريطانيا أمس أن عدد من أضحوا بلا عمل جراء الوباء ارتفع إلى 700 ألف شخص. وبالطبع فإن تلك الأنباء السيئة لم تثنِ العلماء في مختلف شركات الأدوية واللقاحات عن الاستمرار في مساعيهم لإتاحة دواء أو لقاح يمكن أن يضع حداً للجائحة التي روّعت العالم.ولا تزال الهند تتصدر دول العالم التي أضحى مصيرها تحت وطأة الأزمة الوبائية مثار قلق. فقد أعلنت الهند، أمس، أنها سجلت 83 ألف إصابة جديدة الثلاثاء. وقد يصل العدد التراكمي للحالات في البلاد اليوم، أو غداً على أبعد تقدير، الى 5 ملايين إصابة. وبأكثر من 80 ألف وفاة حتى الآن، بات بلوغ الـ 100 ألف وفاة في الهند مسألة وقت فحسب. ويزيد عدد الحالات التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي وحده على 600 ألف إصابة جديدة. وتعد ولاية مهاراشترا الأشد نكبة في الهند، إذ رُزِئت بأكثر من مليون إصابة حتى اليوم. وتليها ولايات أندرابراديش، وتاميل نادو، وكارنتاكا، وأوتاربراديش. وتتمسك وزارة الصحة الهندية بأنه على رغم بؤس الأرقام السابقة، فإن الهند فيها أعلى معدل تعافٍ على مستوى العالم، بنسبة 77.8%، أي أكثر من 3.8 مليون متعافٍ. وقال البرلمان الهندي، الذي استأنف أشغاله (الإثنين) بعد إغلاق استمر 6 أشهر، إن 10 ملايين عامل هندي مهاجر من الريف الى المدينة عادوا الى أريافهم طلباً للسلامة من المدن الموبوءة التي كانوا يجدون فيها أعمالاً ينفقون بها على أنفسهم وعائلاتهم. وتعد هذه الهجرة العكسية السبب الأساسي في زيادة التفشي بهذا المستوى الجنوني. وبعدما انكمش اقتصاد الهند بنسبة 24% خلال الربع الثاني من 2020؛ قال بنك التنمية الآسيوي أمس إن اقتصاد الهند سينكمش هذا العام بنسبة تداني 9%.وحافظت الولايات المتحدة أمس على صدارتها دول العالم الأشد تضرراً من وباء كوفيد-19، بنحو 6.7 مليون إصابة. وارتفع عدد الوفيات في أمريكا أمس إلى 199 ألفاً. كما حافظت البرازيل على المرتبة الثالثة عالمياً، بنحو 4.4 مليون إصابة، فيما ارتفع عدد وفياتها أمس ليصل الى 132117 وفاة.وفي بريطانيا، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أمس أن كوفيد-19 أدى إلى تسريح نحو 700 ألف بريطاني من وظائفهم. وأضاف أن عدد العاطلين المسجلين للحصول على إعانة البطالة من الحكومة ارتفع في أغسطس الماضي بنسبة 121% عما كان عليه في مارس 2020، ليصل الى 2.7 مليون نسمة. وقالت صحيفة فايننشال تايمز أمس إن الحكومة البريطانية قررت تمديد فترة منع مالكي العقارات من إخلاء مستأجريها من الكيانات التجارية حتى نهاية 2020. وكان من المقرر أن ينتهي ذلك المنع بحلول 30 سبتمبر الجاري. وفي دليل مماثل على شدة الوجع الذي أحدثه فايروس كورونا الجديد، أعلنت هونغ كونغ أمس أنها قررت خفض رواتب وامتيازات قادة طائرات شركة خطوط هونغ كونغ الجوية بنسبة 60%، خلال الفترة من أكتوبر 2020 الى مارس 2021. وزادت أن كل طيار سيطلب منه العمل شهراً، والبقاء في إجازة دون راتب شهرين بعد ذلك. وأعلنت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، في مؤتمر صحفي أمس، أن حكومتها مضطرة لزيادة مخصصاتها لتحفيز الاقتصاد، بما يصل إلى 37 مليار دولار. وفي الولايات المتحدة، أعلنت جامعة جورج واشنطن أمس أن الوباء تسبب بخفض عدد المتقدمين للالتحاق بكلياتها بنسبة 17% عما كان عليه الوضع العام الماضي. وقال رئيس الجامعة توماس لوبلان (الإثنين) إن عدد الطلاب الجديد أقل بنحو ألف طالب من هدف الجامعة، وهو تسجيل 10126 طالباً للعام الأكاديمي الجديد 2020-2021.وفي أستراليا، أعلنت خطوط كانتاس الجوية أنها تدرس نقل مقرها من سيدني إلى مكان آخر، في سياق مسعاها لخفض نفقاتها التشغيلية، وقالت مسؤولتها المالية فانيسا هدسون أمس: مثل معظم شركات الطيران، سنكون شركة صغيرة لفترة من الزمن. وفيما أعلن بنك يونايتد أوفرسيز السنغافوري أنه قرر تجميد تعيين موظفين جدد، وتجميد زيادات الرواتب، ووقف الترقيات الوظيفية حتى ديسمبر 2021؛ قالت مجموعة سيتي غروب إنها ستستأنف خفض عدد موظفيها هذا الأسبوع. وكانت قد تعهدت ضمن مجموعات مصرفية مماثلة في وقت سابق بعدم تسريح العاملين في أتون جائحة فايروس كورونا الجديد.أعلن رئيس وزراء مقاطعة فكتوريا دانيال أندروز أمس أنه اتخذ قراراً بتخفيف إجراءات الإغلاق في عاصمة المقاطعة ملبورن اعتباراً من مساء اليوم الأربعاء. وأضاف أن جميع المتاجر ستعاود فتح أبوابها اليوم. لكنه قال إنه لن يُسمح لسكان ملبورن بمغادرتها إلى مدينة أخرى، إلا لأسباب مقنعة. وزاد أن تعليمات صدرت إلى وزيرة الشرطة لتشديد الرقابة على نقاط التفتيش على الطرق بين ملبورن وبقية مدن المقاطعة. وقالت أستراليا إنها نعمت الثلاثاء بعدم تسجيل أية وفاة بكوفيد-19، وذلك للمرة الأولى منذ 13 يوليو الماضي.وفي مسعى للتعايش مع الوباء؛ عاد ملايين الطلاب في باكستان إلى مدارسهم أمس الثلاثاء، بعد إغلاق للمدارس استمر طوال الأشهر الستة الماضية. وشوهد الطلاب في مدن البلاد أمس وهم يرتدون الكمامات في الطريق إلى مؤسساتهم التعليمية. وبدا واضحاً أن جرعة توعية عالية تم تلقينها للطلاب، إذ اختفت ظاهرة المصافحة والعناق، وحل محلهما الحفاظ على التباعد الجسدي، واستخدام مطهرات الأيدي. وسجلت باكستان الثلاثاء 6 وفيات جديدة بكوفيد-19. ويصل العدد التراكمي للحالات في باكستان إلى 302424 إصابة، نجمت عنها 6389 وفاة منذ اندلاع نازلة فايروس كورونا الجديد مطلع السنة الحالية.