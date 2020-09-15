أعلنت «فيسبوك» إطلاق ميزة جديدة على شبكتها، تمكن مستخدمي «فيسبوك ووتش» للفيديو من مشاهدة الأفلام والبرامج معا وفي وقت واحد. إذ ستظهر على شاشات هواتفهم الذكية برفقة صور وجوه أصدقائهم الذين يشاركونهم في المشاهدة، ما يضفي أجواء من المرح على الملتزمين بالقيود التي يفرضها فايروس كورونا. بدورها قالت رئيسة مبيعات «ماسنجر» أوليفيا غرايس (الثلاثاء): «تهدف فيسبوك إلى إيجاد طريقة لتجربة مبتكرة لمشاهدة فيلم جماعياً، بعد أشهر من التباعد الاجتماعي بسبب الجائحة»، واختتمت: «ستصبح ميزة (ووتش توغاذر) أو المشاهدة معاً، متوفرة خلال الأسابيع القليلة القادمة، في كل الأجهزة التي تتوفر فيها خدمة المحادثة «ماسنجر» التابعة للمنصة».