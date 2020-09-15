بعد صراع طويل مع المرض، ودع الوسط الفني الكاتب والناقد المسرحي المصري أمين بكير، الذي وافته المنية (الثلاثاء) عن 82 عاماً. فيما نعته نقابة المهن التمثيلية المصرية على لسان عضو النقابة الفنان منير مكرم عبر حسابه على «فيسبوك»:،«الدوام لله، الأستاذ القدير أمين بكير».وتعرض بكير لوعكة صحية أدت إلى دخوله مستشفى العجوزة بالقاهرة، إذ أكد الأطباء أن حالته حرجة نتيجة تقدمه في السن وضعف حالته الجسدية بشكل عام.ولد بكير في 8 مارس عام 1973 بالقاهرة، وهو مؤلف وممثل، حصل على بكالوريوس الفنون المسرحية، ومن أبرز أعماله:، «أنشودة الرصاص»، «القط مشمش»، «العروسة (قصص أطفال)»، «المحظوظ»، «الوادي السعيد»، «احتفالية بني شعب»، كما شارك في بطولة مسرحية الساحرة، وله العديد من الكتب والمؤلفات المسرحية التي يشار إليها بالتميز.