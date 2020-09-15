أكدت الحكومة الأردنية على لسان وزير الصحة سعد جابر (الثلاثاء) أن البلاد دخلت مرحلة الانتشار المجتمعي أو ما يعرف بـ«التفشي المجتمعي» لفايروس كورونا، وأبان جابر أن بلاده ستنتقل إلى مرحلة العزل المنزلي حال ارتفاع عدد الإصابات بالحجر الحكومي.تأتي تصريحات جابر لقناة «المملكة» المحلية، بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق بالإصابات بكورونا اتخذت على إثره سلسلة من القرارات والإجراءات المشددة، كان أبرزها إغلاق المدارس واعتماد نظام التعليم عن بعد، وإغلاق صالات المقاهي والمطاعم الشعبية والسياحية، وتعليق الصلاة بالمساجد والكنائس لمدة أسبوعين. واستدرك جابر: تسعى الحكومة على عدم العودة لمرحلة الحظر الشامل.وحول تطورات الوضع الوبائي بالبلاد، قال جابر إن بلاده قد تلجأ للعزل المنزلي حال ارتفعت الإصابات إلى أكثر من 3000 إذ إن الاستيعاب الحالي لمناطق العزل الصحي يصل إلى 1500 فقط، والعمل جار لزيادة السعة 1000 سرير جديدة.