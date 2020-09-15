حذرت دراسة أمريكية حديثة من ضغوط العمل المستمرة، مؤكدة أنها تنتهي بالإصابة بشيخوخة الدماغ وفقدان الذاكرة. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الثلاثاء)، أجرى باحثو جامعة كولورادو الأمريكية بحثا على 1700 موظف ومتقاعد بأعمار بين 50-79 عاماً، وأخضعوهم لاختبارات الذاكرة وفحوصات الدماغ، التي أظهرت أن أصحاب الوظائف المجهدة جسدياً كانت لديهم مشكلة في قرن آمون أو الخصين الموجود في الدماغ، المسؤول عن الذاكرة، إلا أن اللافت أن من أبلغوا عن شكواهم لم تتطلب وظائفهم جهداً إضافياً. وقالت رئيسة الباحثين آغا بورزينسكا: «تنسف النتائج ولأول مرة ما يشاع عن فوائد النشاط البدني للدماغ، إذ تؤثر سلبا على صحة الذاكرة».