أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي مشاركتها في حفلات السعودية المنتظر إقامتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، إذ تحيي حفلة مساء الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري، وكتبت على حسابها في «تويتر» «جايتكم يا أهل جدة». فيما نشرت الهيئة العامة للترفيه (الإثنين) عبر حساباتها في مواقع التواصل بوسترات لأحلام و4 مطربين مصريين لقص شريط الحفلات الغنائية التي ستقام في مدينة الملك عبدالله الرياضية، بعد توقف طويل. وقالت الهيئة إن الجمهور السعودي سيكون على موعد مع حفلتي أنغام وتامر عاشور (الخميس) 24 سبتمبر، تليها حفلة محمد حماقي (الجمعة) 25، وأخيرا حفلة الهضبة عمرو دياب (السبت) 26 من الشهر ذاته.