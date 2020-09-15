كشفت الجمعية الألمانية لطب الغدد الصماء أن اضطرابات النمو لدى الأطفال تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة. ووفق RT (الثلاثاء)، أوضح علماء الجمعية أن قصر القامة الشديد قد يكون من الأعراض الأولية للفشل الكلوي المزمن، أما القزامة فهي عرض لـ«عجز النمو الغضروفي»، وهو الأكثر شيوعا لهذه الفئة. وعلى العكس، فطول القامة الزائد علامة مبكرة لمتلازمة «مارفان» الوراثية النادرة، فيما يعد سوء التغذية أو الربو أو قصور الغدة الدرقية أو نقص هرمونات النمو من الأمراض الدالة على تأخر النمو، لذا شدد العلماء على ضرورة إخضاع الطفل ذي النمو المضطرب لفحوصات دقيقة للتحقق من خلوه من هذه الأمراض.