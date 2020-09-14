رغم إثارة شخصية «أم هارون» للجدل خلال رمضان الماضي، كشفت الفنانة الكويتية حياة الفهد تحويل المسلسل إلى سلسلة أعمال ستطرح على أجزاء، مؤكدة أنها بدأت في قراءة سيناريو الجزء الثاني الذي يحمل اسم «عرش الطاووس».وأكدت الفهد، عبر صورة للسيناريو نشرتها على حسابها في «إنستغرام» (الإثنين)، خوضها السباق الدرامي الرمضاني القادم 2021، إذ تعكف حاليا على تحديد باقي الفنانين المشاركين معها. وكتبت الفهد: «توكلنا على الله العلي القدير (عرش الطاووس) سنذهب إلى عالم مختلف مشوق ومعالم جميلة، بلمسات إخراجية جميلة من المخرجة هيا عبدالسلام، وتأليف علي ومحمد شمس». وأضافت: «نجوم من الكويت والإمارات والسعودية والبحرين الأحباء على قلبي، وأيضا نجوم من العراق الحبيبة، سنعلن عن أبطال العمل خلال الأيام القادمة، ونسأل الله التوفيق للجميع رمضان 2».يذكر أن مسلسل "أم هارون" أثار، حتى قبل عرضه، جدلا واسعا لحساسية القضية التي يعالجها، رغم أنه يتحدث عن حقبة زمنية مهمة بمنطقة الخليج، شهدت تنوعاً للأديان السماوية، واعتناق البعض المسيحية واليهودية آنذاك، فيما تتمحور أحداثه حول امرأة تعاني المتاعب بسبب ديانتها.