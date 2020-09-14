ألقت شرطة بن عروس بتونس فجر (الإثنين) القبض على رجل مسن (78 عاماً) من سكان حمام الأنف الجنوبية، بعدما كشفت التحريات امتلاكه أسلحة تركية تعهود للعهد العثماني أخفاها في غرفة سرية تحت منزله. ووفق راديو «موزاييك» المحلي، أكد مصدر أمني أن النيابة العمومية تحفظت على الكهل وأخضعته للتحقيقات، بعدما اكتشفت وجود ممر سري تحت منزله يؤدي إلى مخبأ يحوي أسلحة عثمانية، فيما اعترف المسن بأنه يحتفظ بهذه الأسلحة منذ وقت طويل. وعثرت السلطات الأمنية على مسدسين وبندقية وسيفين ومدية بداخل المخبأ، إضافة إلى معدات للتنقيب عن الآثار. وأحيل الموقوف لإدارة القضايا الإجرامية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.