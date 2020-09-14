حذرت منظمة الصحة العالمية (الإثنين) من الشهرين القادمين باعتبارهما الأقسى في الحرب ضد فايروس كورونا. وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوغي: «نتوقع ارتفاعاً في وفيات كوفيد 19 في أوروبا خلال أكتوبر ونوفمبر، وبينما يسجل عدد الإصابات ارتفاعاً في القارة العجوز، إلا أن عدد الوفيات اليومية مستقر حتى الآن». وذكرت WHO، أن حالات الإصابة سجلت رقماً قياسياً جديداً (الأحد)، إذ سجلت 307 آلاف و930 إصابة على مستوى العالم خلال 24 ساعة، بزيادة 1000 حالة على آخر أعلى رقم قياسي يومي والمسجل قبل أسبوع. يذكر أن الوباء أصاب نحو 28.6 مليون منذ تفشيه أواخر العام الماضي.