كشف الفنان السعودي ناصر القصبي أن وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر تجاوب مع وضع الفنان خالد سامي الصحي.

وكان القصبي وصف الوضع الصحي للفنان خالد سامي بـ«الخطير»، وكتب على حسابه في «تويتر» (الإثنين): «الفنان خالد سامي يرقد حالياً في مستشفى الحرس بالرياض، ووضعه الصحي خطير ويتدهور بسرعة.. وأناشد وزير الصحة توفيق الربيعة بسرعة التدخل مشكورا.. لأن الفريق الطبي يرى أنه بحاجة لإجراء عملية زراعة الكبد الآن، وعلى وجه السرعة، وإلا سيموت بين أيدينا». وكان الملحن فهد العبدالله قال لبرنامج «ترندنق» على mbc: «يعاني سامي من تليف الكبد منذ سنة، وتطور لفشل كلوي بسبب توقف العمليات الجراحية جراء جائحة كورونا، ما أدى لتدهور حالته الصحية». يذكر أن سامي نقل للعناية المركزة بانتظار متبرعين بالكبد والكلى.