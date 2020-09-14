أطلقت منظمة الصحة العالمية WHO دعوة لجميع القطاعات على مستوى العالم لتقديم المساعدة لوقف أساليب التسويق التي يتبعها قطاع التبغ والصناعات ذات الصلة بالدخان لاستدراج الأطفال والشباب. وحددت المنظمة 5 طرق لحماية النشء من هذا الداء، وهي: أن ترفض المدارس أي شكل من الرعاية وتحظر أن يتحدث ممثلو شركات النيكوتين والتبغ إلى التلاميذ، ورفض المشاهير كافة عروض الرعاية، مع توقف خدمات البث والتليفزيون عن عرض مقاطع السجائر على الشاشات، وأن تمنع منصات التواصل الاجتماعى تسويق التبغ وتحظر التسويق المؤثر، وأن تحظر حكومات البلدان كافة إعلانات التبغ بكافة الوسائل الإعلامية مهما كانت المغريات.رفض المشاهير كافة العروض المغرية للرعاية