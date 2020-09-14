أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، (الاثنين)، موافقتها العاجلة على استخدام لقاح للوقاية من وباء كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة عبدالرحمن العويس، خلال الإحاطة الإعلامية اليومية لـ«كورونا»: «الإمارات ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجيز الاستخدام الطارئ للقاح (كوفيد - 19)، والذي سيكون متاحا للفئات الأكثر تعاملا مع كورونا من أبطال خط الدفاع الأول».

وأضاف: «الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، وهدفنا توفير كافة وسائل الأمان لخط الدفاع الأول لحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم».

وتابع: «نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفايروس، وقد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم وأظهرت أنه سليم وآمن للاستخدام».

من جهتها، أكدت استشارية الأمراض المعدية ورئيس اللجنة الوطنية السريرية لفايروس كورونا، نوال الكعبي، أن «التجارب السريرية شارك فيها 31 ألف متطوع يمثلون 125 جنسية، وهو العدد الذي اكتمل خلال أقل من 6 أسابيع».

وقالت: «النتائج الأولية مشجعة من ناحية وجود المضادات في الجسم والدراسة مازالت مستمرة، كما أن الأعراض الجانبية التي رصدت بسيطة ومتوقعة مثل أي لقاح آخر».

وأضافت: «لم تسجل أية أعراض جانبية خطيرة تحتاج تدخلا علاجيا فوريا».

وتابعت: «تمت تجربة اللقاح على ألف شخص ممن يعانون من الأمراض المزمنة ولم تحدث أي مضاعفات لهم».