صُدم جمهور الفنانة العمانية فخرية خميس إثر الإعلان عن إصابتها بفايروس «كورونا» المستجد، إذ تبيّن خلال الفحوصات المخبرية إصابتها بمرض السرطان.

وكانت الفنانة فخرية خميس أعلنت عبر حسابها بـ«انستغرام» أمس (السبت) إصابتها بفايروس كورونا، تزامناً مع تشخيص إصابتها بمرض السرطان.

وأوضحت الفنانة العمانية أنها ستبدأ برنامجها العلاجي ابتداء من اليوم (الأحد) تحت إشراف أحد الأطباء المتخصصين.

وفي رسالة صوتية بنبرة صوت تنم عن إرهاق شديد وتعب مضن خصت بها الشاعر عبدالرازق الربيعي وحملته نقلها للجمهور، قالت فخرية خميس: «أصبحت لا أستطيع الدخول على الواتساب لما أشعر به من تعب وإرهاق شديدين، وأرجو من الجميع التفهم والتقدير والدعاء الصادق لي».