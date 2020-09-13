قالت محكمة الأسرة بالقاهرة في حيثيات حكمها برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز بالإشراف التعليمي لنقل «توأم زينة» إلى مدرسة أقل في تكاليف المصروفات الدراسية (الأحد)، إن القاضي خلال نظر الجلسات عرض الصلح على الطرفين إلا أنهما رفضاه قطعياً.وكان معتز الدكر محامي «زينة» دفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود سند أو نص قانوني اسمه «الإشراف التعليمي»، وقال إن قانون الحضانة ينص على حق الولاية التعليمية، وهذه الولاية يحصل عليها الولي على الأطفال من المحكمة، وإن المسؤول عن الولاية التعليمية للتوأم هي موكلته «زينة» التي أقامت دعوى أمام محكمة أسرة مدينة نصر طالبت فيها بالمصروفات المدرسية لـ«توأمها» عن عامي 2019 و2020 بمبلغ إجمالي 43 ألف جنيه إسترليني.