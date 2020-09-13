أطاحت شرطة الشارقة في الإمارات، بشبكة دولية من 58 شخصا، سعت إلى ترويج 153 كيلوغراما من المخدرات، بقيمة 63 مليون درهم (17.1 مليون دولار). ووفق صحيفة «الإمارات اليوم» (الأحد)، استغل المروجون ظروف جائحة كورونا، لإدخال وترويج السموم، فيما أكد مدير مكافحة المخدرات المقدم ماجد العسم أن التشكيل العصابي مرتبط بنسيج دولي يتخذ من إحدى دول آسيا مقرا لتهريب المخدرات وتخزينها والاتجار بها، فيما استغل رئيس العصابة فيلا سكنية في إحدى الإمارات لاستخلاص مخدر الكريستال، كما رصدت الأجهزة الأمنية 7 حسابات بنكية، تبين أن أفراد الشبكة يستخدمونها في تحصيل ثمن المخدرات. يذكر أن أفراد التشكيل اعترفوا بتجارة المخدرات، قبل إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.