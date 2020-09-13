ألزمت النيابة العامة الكويتية مشاهير «السوشال ميديا» المتحفظ عليهم، المتهمين في قضايا غسل الأموال الأخيرة، بتسليم جميع الفواتير الخاصة بالمبالغ المشبوهة التي ادعوا أنها أرباح نتيجة أعمال خاصة، المقدرة بـ30 مليون دينار (98 مليون دولار). ووفق صحيفة «القبس» الكويتية (الأحد) أكدت مصادر النيابة ضرورة تسليم جميع الفواتير ليتم حصرها بشكل كامل، مشيرة إلى أن الأموال المحصلة التي لا فواتير أو سند لها ستدخل ضمن جريمة «غسل الأموال». وأوضحت المصادر أن بعض المتهمين قالوا أثناء التحقيقات: «من المستحيل استخراج تلك الفواتير، كونها تعود إلى سنوات ماضية»، وبرر أغلبهم بأنهم كانوا يمارسون أعمالهم بشكل غير منظم.