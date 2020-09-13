يطلق «واتساب» في الأيام القليلة القادمة 3 مزايا جديدة في تحديث تجريبي خاص بالهواتف العاملة بنظام «آندرويد» ذي الإصدار 2.20.200.3. ووفق موقع «إنديا إكسبريس» الإلكتروني، يؤكد مهندسو تطبيق التراسل الفوري أن المزايا ستتاح في البداية لنسخة الأعمال، ومن ثم للمستخدمين كافة، إذ يوفر التحديث رسومات الشعارات المبتكرة Doodles ما يتيح للمستخدم إضافة إبداعاته على خلفيات المحادثات مع جهات الاتصال الخاصة، علاوة على اختصار جديد للكتالوج ما يمكن المستخدم من إضافة Note بجوار زر الاتصال الجديد الذي يختبره التطبيق أيضاً، ويجمع بين اختصارات مكالمات الصوت والفيديو، ما يمنح المستخدمين إمكانية الاختيار بينهما بمجرد النقر عليه.