يحيي المطرب الإماراتي حسين الجسمي حفلة أمام الجمهور لأول مرة منذ تفشي فايروس كورونا، وذلك خلال «رحلة كروز اليوم الوطني» في السعودية، المقرر انطلاقها يوم الأحد القادم. فيما أعلنت «روتانا» على حسابها في «تويتر» فيديو ترويجياً للحفل. وكتبت: «أستعد بكل ما تملكه من إحساس لحضور حفلة الجبل حسين الجسمي خلال رحلة كروز اليوم الوطني 20 سبتمبر». ويحتفي الجسمي بنجاح أغنيته «بالبنط العريض»، والتي حققت في أقل من شهر 95 مليون مشاهدة على «يوتيوب». وعلق الجسمي على رقص تامر حسني على أنغام أغنيته مع العاملين في أحد المطاعم، قائلا: «ربنا يسعدكم أكثر وأكثر.. تحياتي يا نجم على أغنيتك اختراع».