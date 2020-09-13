كشفت دراسة حديثة أجريت في مركز طبي جامعة نوتنغهام البريطانية، ضرورة أن يراجع مرضى السكري من النوع 2 تقييم مستويات فيتامين ب12 بانتظام لتجنب تلف الأعصاب، خصوصاً لمن يتناولون الميتفورمين. ووفق موقع «ذا صن»، يؤكد الخبراء أن لهذا الفيتامين 5 فوائد صحية مهمة، إذ يحافظ على صحة المخ وسلامة الجهاز العصبي، ويقي من مخاطر الإصابة بالجلطات والتدهور المعرفي، كما يعمل على بناء كريات الدم الحمراء التي لها دور هام في نقل الهيموجلوبين لأنحاء الجسم. كما أنه يقي من مخاطر الإصابة المتكررة بالأنيميا (فقر الدم)، علاوة على منعه ظهور حب الشباب ومحاربة علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد الرفيعة.