أطلق مخرج أفلام الواقع الافتراضي والمتخصص في تقنية الواقع الافتراضي والمعزز عبدالله مغرم أول موقع إلكتروني متخصص في تقنية الواقع الافتراضي والمعزز في العالم العربي.

وأشار مغرم إلى أن التقنية ستدخل في مختلف الصناعات بشكل أوسع لا سيما في مجال الإعلام والترفيه والسياحية والتعليم والصحة وغيرها من المجالات، وبأنه بحسب دراسة أعدتها برايس ووتر هاوس (PWC)، من المتوقع أن يتأثر أكثر من 23 مليون فرصة عمل حول العالم بالتقنية وستضيف نحو 1.5 ترليون دولار للاقتصاد العالمي.

وأشار مغرم إلى أن عددا كبيرا من الدول تسعى إلى الاستفادة من التقنية من خلال بناء منظومة متكاملة تساهم في نمو التقنية وتعزيز العائد منها كما يحدث حالياً في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، وأن الموقع سيكون مرجعا عن التقنية وملخصا للأبحاث والتجارب الناجحة في استخدام التقنية في مختلف القطاعات.