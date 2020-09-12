من مخبأ سري، فجّرت عالمة الفايروسات الصينية الهاربة لي مينغ يان مفاجأة في مداخلة للبرنامج البريطاني «لوس وومن» (الجمعة)، إذ زعمت امتلاكها دليلا يثبت أن «كوفيد-19» من صنع البشر، وذكرت أنها شاركت في الأبحاث الأولى للفايروس العام الماضي بمختبر في ووهان يخضع لسيطرة حكومية. وقالت: «مسألة منشأ الفايروس بسوق حيوانات مجرد «سحابة دخان» سأفندها بنشر الأدلة». وأضافت: «يمكن التأكد من منشئه بناء على تسلسل الجينوم الذي يشبه بصمة الإنسان.. التزمت الصمت خوفا من الحكومة بعد تكليفي بتحقيق سري حول الالتهاب الرئوي الجديد.. وحين كشفت خطورته أبلغت رؤسائي لكنهم كانوا قلقين، فقررت أن أخبر الناس».