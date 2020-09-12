أبدى أطباء أمريكيون قلقهم من احتمال إصابة البعض بفايروسي الإنفلونزا وكورونا في وقت واحد. ووفق قناة CNN (السبت)، ازداد خطر الإصابة بالفايروسين مع اقتراب فصل الشتاء، إذ قال طبيب الأسرة في فلوريدا الدكتور أدريان بوروز: «بالتأكيد من الممكن ذلك وهو أمر كارثي على جهاز المناعة». بدوره أبان البروفيسور في جامعة كاليفورنيا مايكل ماثي أن الشخص يصبح أكثر عرضة للإصابة بأحد الفايروسين بعد إصابته بأحدهما، وأضاف إن الإنفلونزا وبعض فايروسات الجهاز التنفسي تضعف الجسم ما يجعله عرضة لعدوى ثانية، واستدرك: «الإصابة بالفايروسين معاً تكون بالتأكيد أكثر ضرراً على الرئتين وتسبب مشاكل تنفسية أخطر.. ما يستوجب تلافي نزلات البرد».