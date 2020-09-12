«صورة بترسم دنيا حلوة وناس طيبة.. الله يحفظكم»، بهذه الكلمات علقت المطربة أصالة نصري على صورة شاركها المطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله على حسابه في «تويتر» (السبت)، تجمعه بفنان العرب وعدد من أصدقائهما، وأرفقها بتعليق: «تجمعنا في إحدى المناسبات وراشد مختفي شكله هو اللي كان يصورنا». ولاقت الصورة تفاعلاً واسعاً، لاسيما أن «أمير الطرب»، كما يلقبه معجبوه، احتفل قبل أيام بحصد أغنيته الجديدة «ما كان هذا حب» أكثر من نصف مليون مشاهدة عقب طرحها بـ24 ساعة فقط، وهي من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، ويقول مطلعها: «أجل ماكان هذا حب.. أجل كله تهـيالى// أجل كل الحقيقة كذب.. قصّه عشتها لحالي».