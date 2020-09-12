حذفت السلطات الإيرانية صور بنات ظلت على أغلفة عدد من الكتب المدرسية لسنوات، ما أثار موجة غضب وسخرية على منصات التواصل. ووفق «RT»، ظهرت النسخة الجديدة من كتاب الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، مثلاً، دون صور بنات يرتدين الزي المدرسي، واقتصرت على الذكور فقط. ما اعتبرها متداولون دليل «كراهية النساء والتمييز العنصري ضدهن». وبررت وزارة التعليم الإيرانية في بيان (السبت): «تم الحذف بعد توصية مختصين فنيين أكدوا أن الصورة تبدو فوضوية فتم حذف الفتيات منها»! بدوره، قال نسيم بهاري رسام صورة الكتاب في تعليق ساخر: «أزالت السلطات البنات من الرسم لأنها تعتقد أنهن يركضن ليعانقن الشبان!».