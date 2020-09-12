حذر تقرير مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية CDC من ارتياد المطاعم والمقاهي وغيرها دون حذر؛ تجنباً لعدوى فايروس كورونا. ووفق «نيويورك تايمز» (السبت)، كانت المطاعم المكان الأكثر خطورة، استناداً إلى بيانات 154 أمريكياً مصابين حديثا، وبسؤالهم أين قضوا وقتهم خلال الأسبوعين الأخيرين، أكد 63 أنهم ارتادوا المطاعم، و13 المقاهي، و12 صالونات حلاقة، والباقون بين النوادي والمواصلات العامة. وخلص التقرير إلى أن المطعم هو المكان الأخطر، إذ تنزع فيه الكمامات لتناول الطعام وتبادل الحديث، فيخرج الفايروس مع التنفس من الأنف والفم، وينتشر. ونصح التقرير: «إذا دخلت مطعماً فابتعد 180 سنتيمتراً عن الآخرين وأدخل الطعام في فمك من تحت الكمامة».