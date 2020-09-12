وجَّه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني عبر حسابه على «تويتر» أخيراً، 5 إرشادات للمعلمين والمعلمات في مناطق المملكة كافة، تستوجب منهم تنبيه الطلبة بخطورتها خلال فترة التعليم عن بُعد، عبر منصة «مدرستي»، وتمثلت هذه الإرشادات في: تشجيع الطلبة على استخدام التقنية مع توخي الحذر، وحث المعلمين على رصد مكافآت للطلاب والطالبات على الخطوات التقنية الصحيحة حتى يواصلوا العمل بالجهد ذاته، علاوة على التحدث معهم عن التنمر الإلكتروني وأخطاره النفسية، مع ضرورة تنبيه الطلاب بالإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية التي يعاقب عليها القانون (تحرش، ابتزاز، مواقع مشبوهة)، وأخيراً شرح أهمية الخصوصية على الإنترنت وطرق تأمين حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.