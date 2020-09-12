اكتشف علماء من الولايات المتحدة، أن الفايروس الأنفي المسبب للزكام الاعتيادي، يمكنه حجب فايروس الإنفلونزا А.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، تفيد مجلة The Lancet Microbe، بأن عدوى الفايروس الأنفي، هي أكثر أمراض البرد انتشارا وتظهر على شكل الزكام الاعتيادي (الرشح) وتستمر 5-14 يوما.

وبعد أن درس الباحثون من كلية الطب بجامعة ييل في نيوهافن، البيانات السريرية وحللوها وأجروا تجارب على خلايا مزروعة، اتضح لهم أن الفايروس الأنفي يمنع انتشار فايروس الإنفلونزا А. وهذه ظاهرة معروفة منذ زمن بعيد، ولكنها تلاحظ لأول مرة بين هذين الفايروسين.

واستنتج الباحثون، أن عدوى الفايروس الأنفي تحجب انتشار فايروس الإنفلونزا A في الخلايا الظهارية بالجزء العلوي من الجهاز التنفسي.